Maui Jim is een Amerikaanse zonnebrilfabrikant gevestigd in Peoria, Illinois. Het bedrijf, opgericht in Lahaina, Hawaii, in 1980, ontwerpt, ontwikkelt en produceert een breed scala aan zonnebrillen die onder de gelijknamige merknaam op de markt worden gebracht. Vanaf 2015 was het de derde grootste producent van zonnebrillen ter wereld. In oktober 2022 werd Maui Jim overgenomen door Kering.

Website: mauijim.com

