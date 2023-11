VMEdu is een leider in de professionele trainings- en certificeringsindustrie en heeft de opleiding van meer dan 500.000 studenten van meer dan 3500 bedrijven in meer dan 150 landen gefaciliteerd met een slagingspercentage van 98,7% via zijn wereldwijde netwerk van meer dan 1100 opleidingsaanbieders. Met de platformcursussen van VMEdu kunnen opleidingsaanbieders trainingen van hoge kwaliteit geven met behulp van VMEdu's online en klassikale cursusmateriaal en studenten naadloos inschrijven voor geplande VMEdu-lessen. Studenten en medewerkers kunnen ook deelnemen aan online cursussen, videocolleges, podcasts, gesimuleerde oefentoetsen en nog veel meer, allemaal vanuit één portal. VMEdu neemt alle zorgen weg met betrekking tot de ontwikkeling van cursusmateriaal, het maken van videocursussen en de ontwikkeling van podcasts, gesimuleerde oefentoetsen en meer. Naast professionele opleidingsorganisaties helpt VMEdu ook bedrijven om aan hun verschillende opleidingsbehoeften te voldoen via haar platformaanbod. VMEdu fungeert als marktplaats door inhoudsexperts van over de hele wereld samen te brengen en gebruikt zijn ultramoderne expertise op het gebied van inhoudcreatie om de beste kwaliteit online en klassikale cursussen te creëren. Deze kwaliteit wordt aan studenten over de hele wereld geboden via het wereldwijde netwerk van meer dan 1100 trainingspartners. Elke VMEdu-cursus wordt geleverd met de zekerheid van consistente inhoud van hoge kwaliteit, gepresenteerd in meerdere formaten, zoals video's, podcasts, gesimuleerde tests en mobiele apps die een goed afgeronde en praktische leerervaring voor studenten garanderen.

Website: vmedu.com

