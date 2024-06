BrainStation is de wereldleider op het gebied van digitale vaardigheidstraining en personeelstransformatie. BrainStation huurt instructeurs in van de meest innovatieve en digitaal geavanceerde bedrijven ter wereld, waaronder Google, Facebook, Shopify, Amazon en Nike. Deze experts uit de industrie helpen bij het ontwerpen en leveren van onze inhoud en vanaf 2020 heeft BrainStation meer dan 100.000 professionals en enkele van de grootste bedrijven ter wereld opgeleid in onze kerndisciplines; data, design, webontwikkeling, product en marketing. BrainStation laat studenten leren via online, door instructeurs geleide trainingservaringen in 100 landen en heeft fysieke kantoren en campussen in New York, Londen, Miami, Toronto en Vancouver om ook hoogwaardige persoonlijke training te bieden.

Website: brainstation.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan BrainStation. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.