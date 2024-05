Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Videowise is een e-commerce videoplatform dat merken en retailers helpt interactieve en winkelbare video-ervaringen te creëren in online winkels om de betrokkenheid te vergroten en de conversie te verhogen. In tegenstelling tot traditionele videoplatforms biedt Videowise een op de handel gerichte video-infrastructuur die de paginasnelheid beschermt, tijd voor verkopers bespaart door automatisering en meer inzichten biedt met geavanceerde video-analyses. Met behulp van de swipe-up videoafspeellijsten van Videowise kunnen merken en retailers het winkelend publiek betrekken door middel van interactieve productontdekking en de waardepropositie van hun producten beter communiceren, wat onvermijdelijk leidt tot een grotere omzetgroei.

Website: videowise.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Videowise. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.