Gisteren was de verkoop een chaos van eindeloze e-mailstromen, verloren bijlagen, spreadsheets met actieplannen en overweldigde prospects die op de achtergrond raakten. ‍ Tegenwoordig gebeurt de verkoop met Valuecase. Potentiële klanten kunnen dus sneller in beweging komen en verkopers weten eindelijk of een kans nog steeds in beweging is. Sales- en klantsuccesteams van elke omvang kiezen voor Valuecase om klanten te betrekken, de samenwerking te vereenvoudigen en onderweg nooit geziene inzichten te ontdekken. Documenten? Gezamenlijke actieplannen? Reclames? Met Valuecase bevinden ze zich allemaal in één prachtige ruimte, die met slechts één klik wordt gedeeld met prospects. Van het eerste contact met uw product, tot de verkoop, tot de onboarding en nog veel meer.

Website: valuecase.com

