Upwave is een visueel platform voor samenwerking aan projecten, portfolio's en dagelijkse taken. Visualiseer uw projecten met verschillende weergaven, waaronder bord, tabel, tijdlijn en kalender. Volg de status en voortgang van al uw projecten vanuit het portfoliooverzicht. Houd de tijd bij, stel schattingen in en maak urenstaten. Betrek eenvoudig en veilig externe medewerkers. De intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface maakt het gemakkelijk om iedereen aan boord te krijgen - geen extra training nodig.

Website: accounts.upwave.io

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Upwave. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.