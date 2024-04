Uplyft Capital is een financier voor kleine bedrijven, opgericht in 2012. Wij geloven in het versterken van succesvolle eigenaren van kleine bedrijven door snel en efficiënt werkkapitaal te verstrekken. Ons technologieplatform beoordeelt de cashflow, groei en karakter en richt zich niet zo veel op persoonlijk krediet als banken en kredietverenigingen. Als gevolg hiervan krijgen we eigenaren vaak snel gefinancierd, vaak binnen 24 uur.

Website: uplyftcapital.com

