Het in Utah gevestigde Lendio (voorheen Funding Universe), opgericht in 2011 door Brock Blake en Trent Miskin, is een gratis online marktplaats voor leningen in de VS die zich richt op eigenaren van kleine bedrijven.

Website: lendio.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Lendio. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.