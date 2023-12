Unsplash is een website gewijd aan het delen van stockfotografie onder de Unsplash-licentie. De website claimt meer dan 207.000 bijdragende fotografen en genereert meer dan 17 miljard foto-impressies per maand op hun groeiende bibliotheek van meer dan 2 miljoen foto's. Unsplash is door Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium en The Next Web genoemd als een van 's werelds toonaangevende fotografiewebsites. Unsplash stelt fotografen in staat foto's naar de website te uploaden, die vervolgens worden samengesteld door een team van foto-editors. De tolerante auteursrechtvoorwaarden op zijn foto's hebben ertoe geleid dat Unsplash een van de grootste fotografieleveranciers op internet is geworden, waarbij de foto's van zijn leden regelmatig in artikelen verschijnen. Niettemin kreeg hun besluit om in 2017 te stoppen met het gebruik van een creative commons "nul"-licentie kritiek, omdat hierdoor ongeveer 200.000 afbeeldingen uit de commons werden gehaald. De Unsplash-licentie is niet compatibel met Creative Commons-licenties, waardoor gebruik op sites als Wikipedia wordt verhinderd. In februari 2018 veranderde Unsplash hun licentievoorwaarden om de verkoop van foto's te beperken zonder eerst nieuwe creatieve elementen bij te werken, aan te passen of anderszins in de foto's op te nemen, waarbij de verkoop van ongewijzigde kopieën werd verboden, inclusief de verkoop van de foto's als afdrukken of afgedrukt op fysieke goederen. In december In 2019 werd Unsplash for Brands gelanceerd, waar adverteerders merkafbeeldingen kunnen delen op Unsplash.

Website: unsplash.com

