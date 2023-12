Pixabay.com is een website voor het delen van digitale fotografie, illustraties, vectorafbeeldingen, filmbeelden en muziek onder de Pixybay-licentie. Sinds november 2017 biedt Pixabay meer dan 1.188.454 gratis foto's, illustraties, vectoren en video's. Op 9 januari 2019 heeft Pixabay de oude licentie voor de hele site voor alle uploads van Creative Commons CC0 gewijzigd in de Pixabay-licentie, die niet voldoet aan de licentievereisten voor gratis inhoud. voor Wikimedia Commons en vergelijkbare platforms. In november 2018 nam Canva samen met Pexels Pixabay over.

Website: pixabay.com

