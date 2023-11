UnionBank Philippines

De Union Bank of the Philippines, Inc., beter bekend als UnionBank, is een van de universele banken in de Filippijnen en qua activa de negende grootste bank van het land. UnionBank is een gezamenlijk consortium van de Aboitiz Group, Insular Life en Social Security System.

Website: unionbankph.com

