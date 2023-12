Tripadvisor, Inc. is een Amerikaans online reisbedrijf dat een website en mobiele app exploiteert met door gebruikers gegenereerde inhoud en een prijsvergelijkingswebsite. Het biedt ook online hotelreserveringen en boekingen voor vervoer, accommodatie, reiservaringen en restaurants. Het hoofdkantoor is gevestigd in Needham, Massachusetts.

Website: tripadvisor.com

