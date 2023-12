transloads.co - uniform transloadplatform bevat alles wat u nodig heeft om uw transloadbedrijf te starten, beheren en laten groeien. Beheer werf, magazijn, containerdepot of bulklading op het spoor. transloads.co ™ levert de enige, speciaal gebouwde SaaS Transload Yard Management-software voor kleine en middelgrote spoor-naar-vrachtwagen-herlaadstations. Onze cloudgebaseerde transloadsoftware is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en gebruiksgemak, zodat klanten zich kunnen concentreren op het beheer van hun bedrijf, in plaats van op servers. De software omvat alle gebieden van het beheer van herlaadterminals, waaronder: - accountbeheer, - beheer van inkomende en uitgaande zendingen, - voorraadtracering, - kwaliteitscontroles, - beheer van overliggelden, - facturering en het genereren van BOL's, - trackbeheer, - beheer van aangepaste gegevensvelden , - rapportage en analyse, - en nog veel meer. transloads.co vereist geen eigen hardware en biedt een volledig uitgerust managerportaal op de desktop, evenals een mobiele interface voor de veldploegen. Ons werfbeheersysteem is ontworpen om een ​​verscheidenheid aan goederen te verwerken, inclusief maat- en bulkgoederen.

Website: transloads.co

