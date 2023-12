Echte end-to-end zichtbaarheid met realtime tracking van vracht in transit en op de werf – alles op één uitgebreid platform. Wij helpen u uw bedrijf te transformeren en van uw tuin een wendbaar, onderling verbonden onderdeel van uw totale toeleveringsketen te maken. Met FourKites krijgt u het meest geavanceerde yard management systeem (YMS) dat beschikbaar is. In tegenstelling tot traditionele oplossingen voor werfbeheer die u alleen kunnen laten zien wat zich in uw werf bevindt, maakt FourKites gebruik van real-time zichtbaarheid van vracht onderweg en op de werf om u ongeëvenaarde flexibiliteit en inzichten te geven.

Website: fourkites.com

