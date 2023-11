Algo-handel. Voor iedereen. Tradetron is gemaakt om strategiemakers te ondersteunen. Hoe? Door hen in staat te stellen hun kwantitatieve strategieën te automatiseren en deze aan investeerders en handelaars over de hele wereld te verkopen. Het beste gedeelte? U hoeft nooit meer een stukje code te schrijven of onhandige algo-handelssoftware te downloaden.

Website: tradetron.tech

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Tradetron. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.