My Forex Funds is een financieringsprogramma waarmee handelaren met grotere accounts kunnen handelen. Wij bieden handelaren de mogelijkheid om winst te maken zonder hun eigen geld te riskeren tijdens het handelen. We hebben accounts variërend van €10.000 tot €100.000 en elk account heeft verschillende maandelijkse abonnementen. Naast de basistraining leert ons programma handelaren ook handelen met een doel en strategie in gedachten. Als je graag gokt of handelt omwille van het handelen, dan is dit programma misschien niet iets voor jou.

Website: myforexfunds.com

