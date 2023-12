Toggl Track (voorheen Toggl) is een tijdregistratie-app die wordt beheerd door Toggl OÜ, met hoofdkantoor in Tallinn, Estland, en die online tijdregistratie- en rapportagediensten aanbiedt via hun website, samen met mobiele en desktopapplicaties. Toggl Track houdt tijdsblokken bij, optioneel gelabeld met een taak, een project en tags. De tijd kan worden bijgehouden via een start/stop-knop, handmatige invoer of door tijdsblokken in een kalenderweergave te slepen en de grootte ervan te wijzigen. Met de browserextensie heeft Toggl Track tijdregistratie-integraties met meer dan 100 websites.

Website: toggl.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Toggl Track. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.