Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.

Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor The Roku Channel op WebCatalog voor Mac, Windows en Linux.

Roku lanceerde in oktober 2017 zijn eigen streamingkanaal op zijn apparaten. Het wordt door advertenties ondersteund, maar is gratis. De gelicentieerde inhoud omvat films en tv-programma's van studio's zoals Lionsgate, MGM, Paramount, Sony Pictures Entertainment, Warner Bros., Disney en Universal, evenals Roku-kanaalinhouduitgevers American Classics, FilmRise, Nosey, OVGuide, Popcornflix, Vidmark, en YuYu. Het implementeert een model voor het delen van advertentie-inkomsten met inhoudaanbieders. Op 8 augustus 2018 werd The Roku Channel ook beschikbaar op internet. Roku heeft ook de sectie "Gratis aanbevolen" toegevoegd als het bovenste gedeelte van het hoofdmenu, van waaruit gebruikers toegang kunnen krijgen tot directe streaming van shows en films van zijn partners.

Website: roku.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan The Roku Channel. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.