The Lancet is een wekelijks, collegiaal getoetst algemeen medisch tijdschrift. Het is een van de oudste en bekendste algemeen medische tijdschriften ter wereld. Het werd in 1823 opgericht door Thomas Wakley, een Engelse chirurg die het vernoemde naar het chirurgische instrument dat een lancet (scalpel) wordt genoemd. Het tijdschrift publiceert originele onderzoeksartikelen, overzichtsartikelen ("seminars" en "recensies"), hoofdartikelen, boekrecensies, correspondentie, evenals nieuwsberichten en casusrapporten. The Lancet is sinds 1991 eigendom van Elsevier en de hoofdredacteur sinds 1995 is Richard Horton. Het tijdschrift heeft redactiekantoren in Londen, New York en Peking.

Website: thelancet.com

