BMC, onderzoek in uitvoering BMC is een pionier op het gebied van open access publiceren en beschikt over een evoluerend portfolio van peer-reviewed tijdschriften van hoge kwaliteit, waaronder breed geïnteresseerde titels zoals BMC Biology en BMC Medicine, gespecialiseerde tijdschriften zoals Malaria Journal en Microbiome, en de BMC Series. BMC breidt zich verder uit dan de biogeneeskunde naar de disciplines natuurwetenschappen, wiskunde en techniek en biedt nu een breder portfolio van vakgebieden op één enkel open access platform. Bij BMC is onderzoek altijd in volle gang. We streven naar voortdurende innovatie om de behoeften van onze gemeenschappen beter te ondersteunen, de integriteit van het onderzoek dat we publiceren te waarborgen en de voordelen van open onderzoek te verdedigen. BMC is onderdeel van Springer Natuur.

Website: biomedcentral.com

