Tellonym is een eenvoudige manier om je dichter bij je vrienden te voelen. Leer meer over hen, kijk waar ze het over hebben en hoor eindelijk hun eerlijke mening. Hoe werkt het? 1.) Deel uw profiellink met vrienden 2.) Ontvang honderden eerlijke anonieme berichten (Tells) 3.) Creëer antwoorden op uw profiel en deel ze met vrienden 4.) Volg je vrienden en neem deel aan het gesprek Je vrienden zijn er al. Sluit je nu aan!

Website: info.tellonym.me

