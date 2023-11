IRL is de plek voor sociale berichten! Volg je vrienden, sluit je aan bij groepen waar je mee te maken hebt en chat! IRL geeft uw sociale leven een boost! IRL is een van de beste sociale apps en is toegankelijk via al uw apparaten. Vrienden - Volg al je vrienden op IRL! Chat met ze en bekijk de evenementen waarin ze geïnteresseerd zijn. Gebruik het om te ontdekken wat je misschien hebt gemist en plan iets om te doen! Groepen - Creëer groepen rond uw interesses en ontdek mensen die dezelfde interesses hebben als u. Maak nieuwe vrienden of kom dichter bij iemand die je al kent. Groepen kunnen openbaar of privé zijn, jij bepaalt wie er lid wordt. Evenementen - Evenementen die u maakt en waaraan u deelneemt, worden toegevoegd aan uw IRL-agenda, zodat u uw drukke dagen kunt beheren. Creëer evenementen en nodig uw groepen uit, maak het eenvoudig om clubs en activiteiten te plannen! Verjaardagsfeestjes op IRL zijn altijd leuker. Chat - Chat op groepen en evenementen, maak polls en stuur gifs! Chat met uw clubs, vrienden, schoolgroepen of familie. Praat met twee, of maak deel uit van een wereldwijde chat! Chat meer samen. Ontdek waarom Apple ons "Onze Favoriet" noemde in Social en upgrade vandaag nog je leven ;)

