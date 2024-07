Targum Video is een op AI gebaseerde, supersnelle videovertaalservice. Hiermee kunnen gebruikers video's binnen enkele seconden eenvoudig in meerdere talen vertalen. Als u de service gebruikt, moet u een videobestand uploaden of een link naar de video opgeven. Daarna detecteert de service automatisch de taal, transcribeert en vertaalt de video en biedt een host voor de gebruiker. De service biedt ook trending video's op de startpagina en biedt een platform voor het delen van video's op verschillende sociale mediaplatforms. Bovendien kunnen gebruikers zich aanmelden voor bètatoegang om toegang te krijgen tot verdere functies. Targum Video is een betrouwbaar en efficiënt hulpmiddel voor het snel en nauwkeurig vertalen van video's.

Website: targum.video

