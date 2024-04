Spraakherkenningssoftware - Populairste apps Populairst Recent toegevoegd

Spraakherkenningssoftware zet gesproken taal om in tekst via spraakherkenningsalgoritmen. Het dient diverse doeleinden: het helpen van mensen met een handicap, het aandrijven van systemen in de auto, het ondersteunen van militaire operaties en het faciliteren van zakelijk dicteren. Bovendien converteert het audio- en videobestanden naar tekst, ten behoeve van klantenservice, gezondheidszorg en juridische documentatieprocessen. Bedrijven maken gebruik van spraakherkenningssoftware om de communicatie te verbeteren en interacties te vertalen naar een beheersbaar, doorzoekbaar gegevensformaat. Geavanceerde oplossingen omvatten kunstmatige intelligentie en biometrische spraakherkenningstechnologieën. Sommige bieden API's of webservices voor naadloze integratie met webpagina's of andere software zoals callcentertools. Om te worden opgenomen in de categorie Spraakherkenning moet een product: * Ondersteuning van verschillende natuurlijke talen met uitgebreide woordenschat en herkenningsmodellen. * Maak het maken en delen van documenten mogelijk met behulp van tekst die is omgezet via spraakherkenning. * Verwerk diverse audio- en videobestandsformaten. * Zorg voor updates voor taalmodellen en maak door de gebruiker aangestuurde woordenschatverbeteringen mogelijk. * Bied adaptieve functies voor het transcriberen van luidruchtige spraak. * Leg informatie vast van telefoons, draagbare recorders of mobiele apparaten.