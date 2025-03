Lifestyle Spending Account (LSA)-software - Populairste apps - Verenigde Staten

ThrivePass

ThrivePass is een snelgroeiend technologiebedrijf dat zich toelegt op het innoveren van de wereld van personeelsbeloningen. Hun holistische arbeidsvoorwaardenpakket creëert ervaringen die het welzijn van werknemers gedurende de gehele arbeidslevenscyclus ondersteunen. Daartoe stelt het bedrijf werknemers in staat om te gedijen door middel van uitzonderlijke service en innovatieve arbeidsvoorwaardentechnologie. Hun aanbod aan arbeidsvoorwaarden kan worden gepersonaliseerd om aan alle behoeften van werknemers te voldoen. Lifestyle Spending Accounts: The Thrive Account is een online terugbetalingsplatform voor werknemers. Werknemers kunnen door meer dan 100 categorieën bladeren voor terugbetaling of rechtstreeks geld aanvragen op een geïntegreerde e-commercemarktplaats. Collegegeldvergoeding: ThrivePass Collegegeldvergoeding is een online platform voor collegegeldbijstand en terugbetaling met opties voor werknemers om zich in te schrijven en een vergoeding te krijgen voor het versnellen van academisch of professioneel werk. Accounts vóór belastingen: ThrivePass beheert alles, van HSA-, HRA-, FSA- en Commuter-voordelen.