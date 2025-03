EventTitans

eventtitans.com

EventTitans is een robuuste en aanpasbare oplossing voor evenementen van elke omvang, inclusief live, hybride en virtuele 3D/2D-ervaringen. Het is een sponsorgericht platform met meer dan 150 functies en maatwerk, gebouwd voor evenementenautomatisering. Ons platform vereenvoudigt het beheer bij elke stap, vanaf de fase vóór het evenement tot het stadium na het evenement, en automatiseert het hele proces, waardoor uw administratieve kosten en tijd met bijna 50% worden bespaard. Onze missie is om in de eerste plaats de betrokkenheid te stimuleren, wat voor u betere bedrijfsresultaten oplevert. EventTitans is een alles-in-één platform voor evenementenbeheer dat alle belangrijke functionaliteiten vereenvoudigt, van ticketing, een gestroomlijnd zelfregistratieproces van deelnemers/sponsor/sprekers, gamificatie, check-ins/walk-ins van gasten en betrokkenheid van deelnemers tot het vastleggen van belangrijke real-time analyse van evenementen. Met onze ingebouwde CRM kunt u contacten importeren of exporteren, bestellingen volgen, bulk-e-mails verzenden, enquêtes opnemen en nog veel meer. De betrokkenheid bij uw diepgaande merkervaring, gecombineerd met ons proactieve en fulltime klantsuccesteam, zorgt ervoor dat elk evenement dat op ons platform wordt uitgevoerd, elke keer weer perfect is. Vraag ons naar de ontwikkeling van ons aangepaste evenementendashboard en de aanpassingen die u kunnen helpen uw processen te stroomlijnen, de betrokkenheid van bezoekers te vergroten en het algehele succes van uw evenementen te vergroten. Ons team staat klaar om u te helpen bij het creëren van een oplossing op maat die aan uw specifieke behoeften voldoet en het potentieel van uw evenement maximaliseert.