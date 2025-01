Enterprise-zoeksoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

Collato

Collato is een door AI aangedreven zoekmachine die is ontworpen om verspreide informatie uit verschillende bronnen die door productteams worden gebruikt, met elkaar te verbinden en te ordenen. Met Collato kunnen gebruikers moeiteloos en in realtime antwoorden vinden op hun productgerelateerde vragen. De tool biedt een visuele kaart waarop gebruikers hun tools zoals Confluence, Jira, Figma of Google Drive kunnen koppelen om informatiesilo's te elimineren en alles op één plek te vinden. Het slimme algoritme van Collato maakt het mogelijk om via een eenvoudige zoekinvoer naar contextspecifieke links, bestanden en ontwerpen te zoeken. In plaats van door eindeloze documenten te bladeren, genereert de tool onmiddellijke, hapklare en automatisch gegenereerde samenvattingen van relevante informatie uit verschillende bronnen waar gebruikers efficiënt doorheen kunnen bladeren. Collato is ontworpen met een naadloos installatie- en schaalproces. Gebruikers kunnen een afzonderlijk document of een hele tool koppelen en teamleden uitnodigen om mee te doen via een eenvoudige link. Collato biedt ook een veilig platform, dat gegevens opslaat op gecertificeerde dataservers die in Duitsland worden gehost en voldoet aan de AVG. De tool is gratis te gebruiken en biedt belanghebbenden toegang tot visuele en op maat gemaakte inhoud die nodig is voor hun projecten.