Software voor elektronische handtekeningen - Populairste apps - Verenigde Staten

BoldSign is een moderne app voor elektronische handtekeningen waarmee u snel, eenvoudig, veilig en kosteneffectief documenten kunt verzenden voor juridisch bindende handtekeningen. Voor degenen die digitale handtekeningen in hun eigen applicaties willen integreren, is de eenvoudig te gebruiken API op maat gemaakt. Gesteund door de 20 jaar ervaring van Syncfusion in het leveren van krachtige API's voor ontwikkelaars, maakt BoldSign gebruik van de diepgaande expertise van het bedrijf op dit gebied om een ​​intuïtieve gebruikersinterface, een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden en een toewijding aan technische ondersteuning en voortdurende productontwikkeling te bieden die ongeëvenaard is. geen. 5 REDENEN waarom bedrijven voor BoldSign kiezen: * Transparante, schaalbare prijzen met royale abonnementslimieten. Volledige details op https://www.boldsign.com/pricing/. * Aandacht voor UI-ontwerp dat een naadloze gebruikerservaring creëert. * Snelle responstijden bij grote documenten. * Vanaf de basis ontworpen voor echte inbedding in toepassingen - in tegenstelling tot andere oplossingen in de ruimte. * Het is gebouwd door Syncfusion en maakt gebruik van onze tientallen jaren ervaring in het leveren van API's op bedrijfsniveau waarmee ontwikkelaars elegante, krachtige applicaties kunnen creëren. BoldSign HELPT ORGANISATIES: * Sluit deals snel en soepel door documenten binnen enkele minuten beschikbaar te stellen voor juridisch bindende handtekeningen. * Besteed meer tijd aan de dingen die er toe doen, omdat gebruikers minder tijd besteden aan het zoeken en inchecken. * Zorg ervoor dat documenten op tijd worden ondertekend, dankzij effectieve tracking en eenvoudig gemaakte follow-ups. * Stel teams in staat het beste uit zichzelf te halen, door managers inzicht te geven in de processtatus. * Onderhouden van bestaande workflows. * Maximaliseer de productiviteit door de noodzaak om tussen apps te schakelen te elimineren. * Verhoog de consistentie en nauwkeurigheid met aangepaste sjablonen. * Verbeter het vertrouwen en comfort van ondertekenaars via aangepaste branding en persoonlijke berichten. * Zorgen voor naleving van wet- en regelgeving. * Wees voorbereid op de toekomst, dankzij het schaalvriendelijke prijsmodel van BoldSign. BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN MOGELIJKHEDEN * Gebouwd voor complexe workflows. * Handige begeleiding bij elke stap, waardoor een naadloze ondertekeningservaring ontstaat. * Automatische herinneringen voor een efficiënte, probleemloze follow-up. * Juridisch in overeenstemming met de Amerikaanse (ESIGN) en internationale (eIDAS) wetten op het gebied van elektronische handtekeningen. * Beveiliging op ondernemingsniveau - 256-bit AES-coderingsstandaarden. * Vooraf geconfigureerde sjablonen. * Aangepaste sjabloonmogelijkheden. * Configureer aangepaste machtigingen om in te stellen wie een bepaald document/een bepaalde klasse documenten kan zien. * Mogelijkheid om aangepaste machtigingen te presenteren. * Een speciale weergave maakt toezicht van de teambeheerder op de documenten van een team mogelijk. * Met bulklinks kunnen meerdere mensen gedurende een bepaalde periode afzonderlijk een identiek document ondertekenen. * Beheer meerdere merken vanuit één account en selecteer het merk op documentniveau. *Sommige gebruikers kunnen er indien nodig voor kiezen om af te drukken en te ondertekenen. * Volgen van documentstatussen met behulp van een dashboard.