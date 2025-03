Analysesoftware voor e-commerce - Populairste apps - Verenigde Staten

Polar Analytics

Polar Analytics is de gemakkelijkste manier voor merken om in hun gegevens te duiken en inzicht te krijgen in hoe het met hun bedrijf gaat. Er is geen migratie of configuratie vereist. Wij doen al het zware werk voor u. Verbind al uw gegevensbronnen met één klik, neem binnen enkele minuten weloverwogen beslissingen en zeg vaarwel tegen handmatige rapportage. Polar staat gelijk aan het hebben van Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist in één app. Vertrouwd door meer dan 1500 Shopify-winkels, waaronder Fanjoy, Hero Cosmetics, Soko Glam, AYBL en From Future. U kunt het platform gebruiken om: - Klantacquisitie te optimaliseren en prestatiemarketing effectiever te beheren - Uw rapportage te automatiseren en nooit meer CSV's te downloaden - Retentie en LTV te verhogen met de meest robuuste inzichten over retentie en herhaalbestellingen voor Shopify Stores - Verbeter merchandising met geavanceerde rapporten over Product Analytics - Verbeter betrokkenheidsmarketing met geavanceerde e-mailmarketingrapporten Dit is wat u krijgt: 10+ gegevensconnectoren Ontgrendel het volledige potentieel van uw e-commerce- en marketinggegevens met vooraf gebouwde integraties voor Shopify, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, Bing Ads , Pinterest-advertenties, Tiktok-advertenties, Snapchat-advertenties, Klaviyo en Google Spreadsheets. Alles-in-één, bruikbaar analysedashboard Ontvang alle belangrijke geavanceerde rapporten die u nodig hebt om uw marketinguitgaven, CAC (acquisitiekosten), LTV (Customer Lifetime Value), cohorten, ROAS en meer te monitoren en te verbeteren. Mogelijkheden voor meerdere merken en meerdere Shopify Stores Verzamel gegevens van al uw Shopify-winkels in de app. Maak weergaven om deze gegevens te segmenteren op land of op merk als u een bureau of een e-commerce venture-studio bent Slimme waarschuwingen en inzichten U kunt slimme waarschuwingen instellen voor uw belangrijkste KPI's: daling van het conversiepercentage, stijging van de kosten voor klantenwerving, enz. Ontvang onmiddellijk een melding via e-mail of Slack. E-mail- en Slack Snapshots-rapporten Plan e-mail- of Slack Snapshots. Kies de gewenste statistieken en frequentie en deel deze met uw team. Onbeperkte gebruikers Deel het dashboard met teamleden, aannemers of investeerders. Geef inzicht in uw belangrijkste KPI's en breng uw team op de hoogte van de toekomst. Agentschapplannen Bied analyses en rapportage als onderdeel van uw bureaudiensten. Centraliseer al uw klanten op één plek om het klantbehoud te verbeteren en tijd te besparen door handmatige rapportage.