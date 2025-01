Deep Learning-software - Populairste apps - Frans-Polynesië

PromptSmart

PromptSmart is een teleprompter-app die uw stem volgt en u helpt video's of presentaties te maken. PromptSmart is de allereerste teleprompter-app met stemherkenning - het meest geavanceerde hulpmiddel voor spreken in het openbaar! Lancering augustus 2014! PromptSmart is ontstaan ​​uit een passie voor spreken in het openbaar. De oprichters van PromptSmart coachten en begeleidden MBA-studenten in de kunst van het spreken in het openbaar. Omdat we ons realiseerden dat veel redenaars beter ondersteund zouden worden door een intuïtieve, sprekergestuurde teleprompter, beseften we ook dat de huidige mobiele apparaten in deze behoefte zouden kunnen voorzien. Met dit in gedachten is PromptSmart gemaakt. PromptSmart komt ook tegemoet aan de behoeften van sprekers die liever aantekeningen gebruiken in plaats van volledig geschreven toespraken. We hebben de digitale notitiekaartfunctie ontworpen om sprekers scherp te houden door de belangrijkste boodschappen bij te houden. Het eindresultaat is dat PromptSmart de meest geavanceerde tool voor spreken in het openbaar is voor elke sprekerstijl!