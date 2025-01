Hulpmiddelen voor crowdtesting - Populairste apps - Pakistan

Useberry

useberry.com

Useberry is een one-stop-platform voor productonderzoek om naadloos gebruikersfeedback en inzichten te verzamelen gedurende de gehele levenscyclus van productontwikkeling. Van de eerste ideeën en ontwerpen tot het maken van prototypen, en van het maken van websites tot het verfijnen van de informatiearchitectuur, met Useberry kunt u door de gebruiker gevalideerde digitale producten creëren. Onze missie bij Useberry is om productteams te voorzien van een robuust, gebruiksvriendelijk platform voor het uitvoeren van snelle en efficiënte gebruikersteststudies. Door een scala aan geavanceerde analytische hulpmiddelen aan te bieden, maken we het gemakkelijker voor u om gebruikersinzichten in uw ontwerpproces te integreren en de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Met Useberry kunt u gebruikersfeedback vertalen naar uitvoerbare ontwerpstrategieën, waarmee u aan de verwachtingen van gebruikers voldoet en deze zelfs overtreft. Useberry is overgenomen door wereldwijde merken als Microsoft, Dell, Envato en Accenture en is het go-to-platform voor UI/UX-pioniers, flexibele productmanagers, innovatieve marketeers en proactieve productteams. Belangrijkste kenmerken: 1. Naadloze integraties: Useberry kan worden geïntegreerd met toonaangevende prototypingplatforms, waaronder Figma, Adobe XD, ProtoPie, InVision, Marvel en Sketch, waardoor een gestroomlijnde workflow wordt geboden die de efficiëntie maximaliseert en samenwerking bevordert. 2. Bruikbaarheidstests voor prototypes en websites: Useberry biedt diverse tools voor het testen van bruikbaarheid, waaronder Open Analytics, Single Tasks en 5-Second-tests. Hierdoor krijgt u een beter inzicht in de bruikbaarheid van uw product. 3. Informatiearchitectuurstudies: Via kaartsortering en boomtesten helpt Useberry bij het organiseren en structureren van uw website of app op een manier die resoneert met uw gebruikers. 4. Deelnemerspool: Krijg toegang tot een diverse, doorgelichte en geverifieerde mix van consumenten, professionals en moeilijk te bereiken doelgroepen uit 34 landen over de hele wereld. Geprofileerd op honderden kenmerken, om zelfs aan de meest niche- en veeleisende testbehoeften te voldoen. 5. Link delen: Rekruteer eenvoudig uw eigen deelnemers door een link te delen. Deel het via e-mail en sociale media, of sluit het in op uw website. Jouw publiek, jouw keuze. 6. Kliktracking: ontvang een grafische weergave, inclusief heatmaps, van elke klik of tik op uw prototype en website. Analyseer met welke elementen van de gebruikersinterface uw gebruikers omgaan en breng de juiste UX-verbeteringen aan. 7. Opnames: bekijk elke stap van de navigatie en interacties van uw gebruiker, inclusief muisbewegingen. Krijg rijke video-inzichten die het gezicht, de stem en het scherm van uw gebruiker vastleggen. 8. Gebruikersstromen: krijg een visualisatie van het pad van een gebruiker van het ene scherm naar het volgende. Ontdek hoe uw gebruikers zich gedragen en op welke schermen ze zich bevinden als ze besluiten te vertrekken. 9. Enquêtes: Useberry biedt de mogelijkheid om enquêtes uit te voeren, met enkele en meervoudige selectiekeuzes, opinieschalen en open vragen. 10. Statistieken: verkrijg rijke kwantitatieve inzichten in het gebruikersgedrag met de voltooiingspercentages van taken, de tijd die nodig is voor een taak en het aantal misklikken. Met Useberry ontwikkel je niet alleen een product, maar creëer je een gebruikersgerichte digitale ervaring die is afgestemd op de behoeften van je publiek, terwijl je tegelijkertijd kostbare tijd, moeite en middelen bespaart.