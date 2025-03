Blazeo

blazeo.com

Wij zijn een advertentieconversieplatform. Als technisch dienstverlener omvatten de diensten die wij leveren onder meer het vastleggen van leads, het kwalificeren van leads, het maken van afspraken en het ondertekenen van provisies. De tools die we hiervoor gebruiken zijn onder meer livechat, spraakcallcenters, virtuele assistent en sms-communicatie. De tools die we bieden zijn in hoge mate aanpasbaar, waardoor onze diensten kunnen groeien naarmate onze klanten groeien. Onze in de branche opgeleide agenten bieden 24/7 expertise voor elke klant. Wij streven ernaar om de meest ondersteunende, alomvattende oplossing voor onze klanten in onze niche te zijn.