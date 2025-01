AI Meeting Assistants-software - Populairste apps - Frans-Polynesië

Krisp

krisp.ai

Krisp is een intelligente applicatie die is ontworpen om de efficiëntie en duidelijkheid van online vergaderingen en gesprekken te verbeteren. In de eerste plaats maakt het gebruik van AI voor ruisonderdrukking, waardoor achtergrondgeluiden, stemmen en echo's tijdens online interacties effectief worden geëlimineerd. Deze functie zorgt voor duidelijke en hoogwaardige communicatie in verschillende omgevingen, van individuele gesprekken tot teamvergaderingen en callcenters. Naast ruisonderdrukking biedt Krisp ook realtime transcripties van vergaderingen, wat de toegankelijkheid verbetert en helpt bij het bijhouden van gegevens. Bovendien beschikt het over de mogelijkheid om beknopte notulen en samenvattingen van vergaderingen te genereren, waardoor het effectief kan dienen als AI-vergaderassistent. Een ander opvallend kenmerk is de functionaliteit voor het opnemen van vergaderingen van Krisp, die automatisch virtuele vergaderingen opneemt in alle communicatie-apps. Specifiek voor callcenteromgevingen biedt Krisp een AI-accentlokalisatiefunctie die de accenten van agenten in realtime omzet zodat ze overeenkomen met het oorspronkelijke accent van klanten, voor duidelijkere communicatie. Het transcribeert ook gesprekken van agenten en klanten veilig in realtime. De services van de applicatie kunnen in verschillende producten worden geïntegreerd met behulp van de meegeleverde SDK voor ontwikkelaars. Als multifunctionele AI-tool richt Krisp zich op een breed scala aan gebruikers, waaronder individuen, freelancers, hybride werkteams, verkoopteams, professionele diensten en callcenters.