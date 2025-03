Boekhoudsoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

AccountsIQ

accountsiq.com

AccountsIQ's bekroonde cloudboekhoudsoftware voor het middensegment wordt gebruikt door 4.000 bedrijven over de hele wereld en accountantspraktijken zoals PwC, BDO en Grant Thornton. AccountsIQ vereenvoudigt de manier waarop financiële functies de resultaten van bedrijven op meerdere locaties vastleggen, verwerken en rapporteren. AccountsIQ is gebouwd voor de cloud en is ideaal voor dynamische bedrijven die lokaal of internationaal groeien, via dochterondernemingen, overnames of via een franchisemodel, waardoor verwerking altijd en overal mogelijk is, terwijl eenvoudige centrale controle en geconsolideerde rapportage van resultaten mogelijk zijn. De unieke consolidatie-engine, samen met de mogelijkheid om te integreren met andere applicaties, maakt het eenvoudig op te schalen. Kenmerken in één oogopslag: - Krachtige GL-structuur op 3 niveaus - Multidimensionale analyse (rapporteer tot 6 dimensies, bijvoorbeeld afdeling, sector, project enz.) - Inzoomen op transactieniveau - Journaalmanager met veel functies, debiteuren en crediteuren - Volledige consolidatie voor groepen en entiteiten - Volledige geconsolideerde verkopen en aankopen van debiteuren en crediteuren - Register van vaste activa - Automatisering van crediteuren - Intercompany-transacties, doorbelastingen en boekhouding in meerdere valuta - Digitale workflowgoedkeuring met mobiele app - Suite van 250 rapporten met bewerkbare parameters - Beheer rapportpakketten & dashboards Compliance - Making Tax Digital: inclusief groeps-btw-aangiften - Volledige gebruikersprofilering & audit trail per gebruiker - Veilige betalingen - Periodebeheer Digitaal verbonden - Afschriftenfeed en automatische afstemming - Open API - Geautomatiseerde batchbetaling met goedkeuring - Excel Add- In & Power BI koppelingen voor analyse op maat