Software voor verzuimbeheer - Populairste apps

Roep af met tekst. 100% naleving. 0 werknemersgeschillen. Het beheren van call-outs is een risicovolle, rommelige tijd die iedereen haat! TeamSense is een tekstgebaseerd aanwezigheidsbeheer en massacommunicatieplatform dat is gebouwd voor front-line werknemers in productie, constructie, opslag en logistiek. -Vuur no-call no-shows tot 70% door de angst uit het proces te verwijderen -Vuur verzuim met maximaal 20% door werknemers hun punten en aanwezigheidsgeschiedenis te laten zien voordat ze een afwezigheid melden. -Translaties in 29 talen en tellen! Door gebruik te maken van de bekendheid en toegankelijkheid van sms -berichten, splitst TeamSense traditionele barrières voor personeelsbeheer en het inluiden van een nieuw tijdperk van connectiviteit in de productie -industrie via sms. Tekst is gebruiksvriendelijk, snel om uit te rollen en eenvoudig te beheren, en werknemers per uur omarmen het daadwerkelijk! We stellen HR in staat om naadloos de aanwezigheid en afwezigheid van werknemers naadloos te beheren, terwijl we de productiviteit van de supervisor opheffen en het wettelijk risico verminderen.