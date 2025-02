Software voor verzuimbeheer - Populairste apps - Oost-Timor

Factorial

factorialhr.com

Factoriële is de alles-in-één software die u helpt om tijd, talent en documenten te beheren in één gecentraliseerd systeem dat u tijd bespaart, fouten elimineert en u naar succes leidt. Factoriële cloudgebaseerde HR-software is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB's), u vergeet spreadsheets door problemen op te lossen met een eenvoudige en intuïtieve interface waarmee u al uw handmatige processen kunt optimaliseren en digitaliseren. Een volledige HR -oplossing die administratieve processen automatiseert, vereenvoudigt en stroomlijnt door informatie en inzichten te verstrekken om bedrijven te helpen hun management te verbeteren en de kosten te verlagen. - Clock In: ​​volg uw aanwezigheid naadloos bij met slechts een paar tikken, het toewijzen van urenstaten aan verschillende projecten en werklocaties gemakkelijk. - Afwezigheidsbeheer: vraag moeiteloos vakantie, medische en persoonlijke bladeren aan, waardoor snelle meldingen worden ontvangen bij goedkeuring van de manager. Teammanagers kunnen ook de verzoeken van de mobiele app goedkeuren of afwijzen. - Shifts: onderhoud de organisatie door uw aankomende werkverschuivingen of die van uw team te herzien. - Sociaal: toegang tot waardevolle bedrijfsinformatie, waaronder nieuws, evenementen, nieuwe schrijners, verjaardagen en meer. - Documenten: Veilig beoordelen, uploaden en ondertekenen van belangrijke documenten via de app. - uitgaven: stuur snel uw uitgaven in door een foto van uw ontvangst te maken en het goedkeuringsproces rechtstreeks in de app te controleren. - Taken: blijf op de hoogte van uw verantwoordelijkheden door taken efficiënt te beoordelen en te beheren. - Kalender: bekijk de beschikbaarheid van uw teamgenoten in een handig kalenderformaat om effectief te plannen. - Directory en profiel van medewerkers: verken de rollen en contactgegevens van uw collega's terwijl u uw eigen relevante informatie bijgewerkt. Zorg voor nauwkeurigheid in details zoals uw adres- of bankrekeningwijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw loonlijst.