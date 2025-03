A/B-testsoftware - Populairste apps

GrowthBook

growthbook.io

GrowthBook is het populairste platform voor open source-experimenten en functies. GrowthBook, opgericht in 2021, is een modern en zeer aanpasbaar platform dat werkt met uw unieke behoeften en datastructuren. Profiteer van alle kracht van een intern platform op maat zonder dat u het zelf hoeft te bouwen. GrowthBook beschikt over hoogwaardige SDK's in de meest populaire talen voor functievlaggen, en is zo ontworpen dat deze zich niet in het kritieke weergavepad bevindt. Ons A/B-testplatform maakt gebruik van uw bestaande datawarehouse en kan volledig worden aangepast aan uw databehoeften. We ondersteunen de meest populaire tools voor het volgen van evenementen, evenals aangepaste ondersteuning voor de meeste datawarehouses. We ondersteunen zelfs Mixpanel en Google Analytics. Geen blackbox! Krijg volledige transparantie in uw gegevens, bekijk zoekopdrachten en exporteer zelfs naar Jupyter-notebooks.