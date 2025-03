Tantify

tantify.com

Tantify is een in de VS gevestigd bedrijf met meer dan 7 jaar ervaring in digitale marketing. Het is gespecialiseerd in het leveren van eersteklas visuele marketingdiensten aan vastgoedprofessionals. De missie van Tantify is om digitale vastgoedmarketing te transformeren door middel van een holistische benadering voor het bouwen van uitstekende virtuele staging- en 3D-renderingdiensten. De diensten van Tantify omvatten: * Virtuele enscenering: verander blanco foto's in verfijnde afbeeldingen, vervang oud meubilair, renoveer of bouw eigendommen helemaal opnieuw, of organiseer volledig meeslepende 3D-rondleidingen. *3D architecturale rendering: Dankzij de hoogwaardige 3D-renderingdiensten kunnen vastgoedprofessionals hun eigendommen op een verbluffende en fotorealistische manier presenteren, waardoor het voor kopers gemakkelijker wordt om de ruimte te visualiseren. * Vastgoedfotografie: De bekwame fotografen leggen de schoonheid van een pand vast, benadrukken de beste kenmerken en creëren een uitnodigende sfeer voor potentiële kopers. * Videografie: het biedt videodiensten voor onroerend goed om een ​​onroerend goed in beweging te presenteren en een meeslepende ervaring voor potentiële kopers te bieden. Tantify is er trots op een gebruiksvriendelijk platform te bieden dat het bestelproces soepel en eenvoudig maakt. Het ondersteuningsteam helpt u graag op weg met virtuele enscenering, en dankzij het loyaliteitsprogramma kunnen klanten hun persoonlijke korting vergroten en op de hoogte blijven van speciale aanbiedingen.