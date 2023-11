Summarist.ai gebruikt de GPT-3-technologie van OpenAI om boeksamenvattingen te genereren. GPT-3 is een krachtig taalmodel dat mensachtige tekst kan genereren. Het is getraind op een groot corpus tekst van internet en kan tekst genereren over een breed scala aan onderwerpen.

