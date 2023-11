ChatGPT: Taalmodellen optimaliseren voor dialoog. We hebben een model getraind met de naam ChatGPT, dat op een conversatie manier communiceert. Het dialoogformaat maakt het voor ChatGPT mogelijk vervolgvragen te beantwoorden, fouten toe te geven, onjuiste uitgangspunten ter discussie te stellen en ongepaste verzoeken af ​​te wijzen. ChatGPT is een zustermodel van InstructGPT, dat is getraind om een ​​instructie in een prompt te volgen en een gedetailleerd antwoord te geven.

Website: chat.openai.com

