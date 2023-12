Statista is een Duits bedrijf gespecialiseerd in markt- en consumentendata. Volgens het bedrijf bevat het platform meer dan 1.000.000 statistieken over meer dan 80.000 onderwerpen uit meer dan 22.500 bronnen en 170 verschillende industrieën, en genereert het een omzet van ongeveer € 60 miljoen. De website deutsche-startups.de genaamd Statista "Start- up of the Year" in 2008 en in hetzelfde jaar behoorde het bedrijf tot de winnaars van de start-upwedstrijd "Enable to Start", gesponsord door de Financial Times Duitsland. In 2010 selecteerde het initiatief "Deutschland – Land der Ideen" (Duitsland – Land van Ideeën) Statista als een van de winnaars in de categorie "Oriëntatiepunten in het Land van Ideeën 2010". en bekroond met de Europese Rode Haringprijs. In 2012 werd Statista genomineerd voor de Duitse Ondernemersprijs in de categorie "Fast Climber", en in 2020 werd het door Library Journal opgenomen in een lijst van must-have databases voor academische en openbare bibliotheken. In 2019 werd Statista gekocht door reclamebedrijf Ströer Media.

Website: statista.com

