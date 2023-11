Stanbic Bank Uganda Limited is een commerciële bank in Oeganda en heeft een vergunning van de Bank of Uganda, de nationale banktoezichthouder.

Website: stanbicbank.co.ug

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Stanbic Bank Uganda. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.