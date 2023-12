Spiceworks is een professioneel netwerk voor de informatietechnologie (IT)-industrie met het hoofdkantoor in Austin, Texas. Het bedrijf werd in januari 2006 opgericht door Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar en Francis Sullivan om IT-beheersoftware te bouwen. Spiceworks is een online community waar gebruikers kunnen samenwerken en advies van elkaar kunnen inwinnen, en ook op een marktplaats kunnen werken om aankopen te doen IT-gerelateerde diensten en producten. Het netwerk wordt naar schatting gebruikt door ruim zes miljoen IT-professionals en 3.000 technologieleveranciers. De gratis eigen software van het bedrijf is geschreven in Ruby on Rails en draait uitsluitend op Microsoft Windows. De software ontdekt IP-adresseerbare apparaten en omvat helpdeskfunctionaliteit en een geïntegreerde kennisbank.

Website: spiceworks.com

