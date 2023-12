Sococo is de online werkplek waar gedistribueerde teams elke dag naast elkaar komen werken. Waar teamleden zich ook bevinden. In de gang, aan de andere kant van de campus of aan de andere kant van de wereld: werken in het online kantoor van uw organisatie is zelfs productiever dan op dezelfde verdieping of in dezelfde kamer.

Website: sococo.com

