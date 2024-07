Socialvar Ltd is een uitgebreid cloudgebaseerd marketingplatform dat tools biedt voor het beheer van sociale media, e-mailmarketing, sms-campagnes en klantenservice via geautomatiseerde chatbots. Ze bieden full-stack oplossingen waarmee bedrijven eenvoudig effectieve digitale marketingcampagnes kunnen uitvoeren, door middel van vereenvoudigde planning en publicatie van berichten op sociale media, waardoor de handmatige werklast die met deze taken gepaard gaat, wordt verminderd. Socialvar Ltd is met name uitgerust met functies voor automatisering die de digitale marketinginspanningen helpen stroomlijnen en verbeteren. Hun WhatsApp-marketingoplossing maakt gebruik van kunstmatige intelligentie en machinaal leren om zakelijke communicatiestrategieën te vereenvoudigen en klantinteracties via chatbots te verbeteren, waardoor de betrokkenheid mogelijk wordt vergroot en de klantrelaties worden verbeterd. De e-mail- en sms-oplossingen van Socialvar maken ook gepersonaliseerde en gerichte digitale campagnes mogelijk die het bereik van een merk vergroten en de communicatie automatiseren, wat uiteindelijk leidt tot potentiële omzetgroei en hogere inkomsten. Dit platform combineert functies zoals bulk-e-mailing, lijstsegmentatie en bruikbare analyses om bedrijven te helpen hun klantenbestand beter te begrijpen, hun digitale aanwezigheid te verbeteren en datagestuurde marketingbeslissingen te nemen.

Website: socialvar.net

