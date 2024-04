SocialEpoch is een aanbieder van B2B-oplossingen voor sociale verkoop, toegewijd aan het helpen van bedrijven om de kracht van sociale media te benutten om de verkoop te stimuleren en de merkbekendheid te vergroten. Ons team van experts heeft een diepgaand inzicht in de unieke uitdagingen en kansen waarmee B2B-bedrijven in het digitale tijdperk worden geconfronteerd. We werken nauw samen met onze klanten om een ​​op maat gemaakte social selling-strategie te ontwikkelen die is afgestemd op hun specifieke bedrijfsdoelen en doelgroep. Wij zijn van mening dat sociale media een cruciaal hulpmiddel zijn voor B2B-bedrijven die verbinding willen maken met hun klanten, betekenisvolle relaties willen opbouwen en bedrijfsgroei willen stimuleren. SocialEpoch biedt complete end-to-end oplossingen voor moderne digitale marketingplatforms en -kanalen, en SalesTech-software, zodat bedrijven voorop kunnen blijven lopen. Facebook Marketing Automation Tool en WhatsApp SCRM zijn twee van onze belangrijkste producten, met auto-proactieve sociale betrokkenheid, RPA-technologie en een alles-in-één marketing- en verkoopplatform. We bieden ook training en ondersteuning om onze klanten te helpen hun social selling-inspanningen effectief te implementeren en te behouden. Blijf uw concurrenten een stap voor met geautomatiseerde verkoop- en marketingtools. Wij zijn van mening dat innovatie en technologie moeten worden ingezet om bedrijven te helpen nieuwe hoogten te bereiken en wij hebben dit voor u mogelijk gemaakt.

