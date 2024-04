SerVme is een compleet gastervaringsplatform dat reserveringen, tafelbeheer, krachtige marketing-CRM, hernieuwde betrokkenheid en gastenquêtes combineert met robuuste analyses. SerVme is een speciaal gebouwd hospitality-platform en stroomlijnt de activiteiten van de voorkant van het huis tot de achterkant van het huis met behulp van krachtige integraties met uw bestaande hospitality-stack, zoals telefoons, POS, PMS, betalingen en CRM. Onze missie is om het voor restaurantexploitanten ongelooflijk eenvoudig te maken om hun activiteiten te stroomlijnen en beter geïnformeerde beslissingen te nemen om de omzet te verhogen (acquisitie) en duurzame verbindingen met uw klanten te bevorderen (betrokkenheid en retentie). SerVme is de drijvende kracht achter restaurants, hotels die restaurants exploiteren, zakelijke F&B-groepen en het nachtleven. U hebt toegang tot SerVme op meerdere apparaten: webapp, tablet en een native applicatie op iOS en Android. Ga voor meer informatie naar www.servmeco.com

Website: servmeco.com

