Seesaw is een app voor in het klaslokaal die wordt gebruikt op meer dan drie van de vier scholen in de VS en in meer dan 150 landen. Houd leerlingen betrokken en verbonden tijdens de les, bij afstandsonderwijs of in een hybride leeromgeving.

Website: seesaw.me

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Seesaw. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.