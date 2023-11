PhET Simulations

Meer dan 80 interactieve simulaties en games voor het leren van wiskunde en natuurwetenschappen! Doe mee aan het leren van wetenschap en wiskunde met de bekroonde PhET-simulaties! Of het nu gaat om het begrijpen van atomen, het verkennen van energie of het beheersen van vermenigvuldiging, er is een simulatie voor elke leerling. Perfect voor thuis, in de klas of onderweg, deze app levert alle PhET HTML5-sims (meer dan 75 sims) in één eenvoudig te gebruiken pakket. PhET-sims zijn ontwikkeld door experts van de Universiteit van Colorado Boulder en worden elk jaar door miljoenen studenten gebruikt.

Website: phet.colorado.edu

