Seattle - Officiële site van het stadsbestuur. Informatiesecties voor burgers, bedrijven en bezoekers, plus informatie over het stadsbestuur. Met het Seattle Services Portal kunnen gebruikers: * Controleer de status, vernieuw, breng wijzigingen aan, betaal of plan vergunningen of records door te zoeken op adres of recordnummer, of door het tabblad "Mijn records" te gebruiken. * Start nieuwe applicaties en aanvragen voor verschillende diensten, waaronder: Tune-Ups bouwen; Klachten met betrekking tot bouw-, vastgoed-, huurwoningen, geluidsoverlast, taxi- en vervoersdiensten; Certificaat van goedkeuring voor historisch behoud; Huurlicenties voor korte termijn; Taxi- en huurlicenties; Handels- en uitrustingslicenties; Parkeer- en vrachtwagenvergunningen; Vergunningen voor straatgebruik; Handels-, bouw- en landgebruiksvergunningen; Het verstrekken van openbare commentaren; Ontwikkelingsdiensten voor openbare nutsvoorzieningen; Registratie Huurwoningen (RRIO); Huurdersbijstand (EDRA); Boomgerelateerde vergunningen en registraties... De website biedt ook richtlijnen voor het plannen van inspecties of afspraken met het Seattle Department of Construction and Inspections (SDCI) of Seattle Department of Transportation (SDOT). Als gebruikers niet zeker weten welke categorie ze moeten kiezen, kunnen ze de pagina Applicatie-index bezoeken om alle beschikbare applicatietypen te zien die ze via de portal kunnen starten.

Website: cosaccela.seattle.gov

